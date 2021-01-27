В Раду внесен проект постановления о санкциях против российского Института ядерных исследований

Проект постановления об обращении в Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по применению им специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении Института ядерных исследований Российской академии наук внесен в Верховную Раду в среду.

Как сообщается на сайте украинского парламента, соответствующий документ зарегистрирован под №4653 27 января, при том сам он датирован 25 января.

Инициаторами проекта постановления выступил 31 народный депутат Украины фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина" и "Слуга народа", а также внефракционные. Главным комитетом определен Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Текст проекта постановления на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.