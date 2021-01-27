Обыски у жены Навального и его брата проводятся в рамках дела о нарушении санэпидправил

Обыски в квартире жены оппозиционера Алексея Навального Юлии и его брата Олега проводятся в рамках уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"У Юлии Навальной в квартире на Автозаводской тоже обыск. Все обыски проводит МВД в рамках статьи 236 УК (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", - написал Жданов в Твиттере в среду.

Между тем осведомленный источник уточнил агентству, что в данном деле пока нет фигурантов.

"Дело возбуждено по факту выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических норм на акции", - сообщил источник.

Официальным комментарием правоохранительных органов "Интерфакс" (Interfax.ru) пока не располагает.

Ранее стало известно, что после субботней несогласованной акции полиция Москвы возбудила дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий)". По данным полиции, "организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции заключил оппозиционера Алексея Навального под стражу до 15 февраля.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше", которым он признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.

Оппозиционер был задержан 17 января в аэропорту "Шереметьево" по возвращении в РФ из Германии, где почти пять месяцев проходил лечение и реабилитацию. В ФРГ заявляют, что Навальный был отравлен нервнопаралитическим боевым веществом из группы "Новичок". Российские власти отвергают подобные заявления и считают их безосновательными.