Украина должна поднимать вопрос о привлечении США к "нормандскому формату" – американский эксперт

Украина должна ставить вопрос о привлечении США к "нормандскому формату" на уровне государственного секретаря США, его заместителя, или советника по национальной безопасности, убежден исполнительный директор Пенн Байден Центра по дипломатии и глобальному взаимодействию Майкл Карпентер.

"Лично у меня есть сомнения относительно пользы должности специального представителя. Я не считаю, что этот институт способствовал развитию дипломатических инициатив в консультациях с Москвой. Считаю, что для Украины имело бы больше смысла в рамках нормандских встреч, например, на уровне министров иностранных дел или их заместителей или на уровне советников по нацбезопасности ставить вопрос привлечения Соединенных Штатов к этому формату, но не в лице спецпредставителя, как приложения или наблюдателя, а где-то на уровне госсекретаря или его заместителя, или советника по национальной безопасности, который имел бы свое место за столом переговоров, чтобы он не был отделен от остальных переговорщиков", - сказал Карпентер на онлайн-дискуссии в ходе Киевского форума по безопасности в среду.

По его словам, в этом контексте крайне важно иметь осведомленного, профессионального и компетентного посла Соединенных Штатов в Украине. "Ограничение нашего влияния путем делегирования дипломатических функций специальному представителю в то же время, чтобы посол занимался только внутренними реформами, будет плохой услугой и будет противоречить тому, о чем я говорил в начале, что это две стороны одной стратегической медали", - пояснил эксперт.

Карпентер указал, что необходимо новое мышление относительно решения конфликта в Украине.

"Процесс застрял и годами остается в тупике, развития почти нет. Но если говорить в более широком, стратегическом смысле, важно признать: то, что происходит в рамках минской дипломатии, неразрывно связанно с внутренними политическими процессами в Украине. И это необходимо осознать. Если мы хотим достичь успеха в Минских переговорах или в дипломатии относительно этого конфликта, если она должна приобрести другую форму, это все должно быть синхронизировано с борьбой против коррупции, борьбой за реформы, объединением усилий политических сил в Украине на поддержку демократических институтов и верховенства права", - добавил он.

Эксперт отметил, что в течение нескольких последних лет пророссийская сеть политиков и бизнесменов в Украине становится все более широкой и влиятельной, как в медиа и экономической сфере, так и в плане общеполитического влияния, и это значительно усложняет дипломатические усилия относительно Донбасса, поскольку рост влияния пророссийских сил на политику Украины усложняет ведение переговоров с Кремлем с позиции силы.

"Я не могу сказать, что конкретно будет делать администрация Байдена в этом плане, но по моему мнению, Америке стоит активнее участвовать в этом дипломатическом процессе, это жизненно важно",- подчеркнул Карпентер.