Полицейские Закарпатья расследуют факт угроз украинцам венгерского происхождения

Полиция Закарпатской области открыла уголовное производство по обращению консульства Венгрии в г.Берегово Закарпатской области по факту угроз гражданам Украины венгерского происхождения.

"27 января в полицию обратились представители консульства Венгрии в городе Берегово с заявлением о получении письма с угрозами. В обращении говорилось, что неизвестные направили на их электронный адрес сообщения с угрозами их сотрудникам и вообще украинском венгерского происхождения", - сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Следователи полиции проводят расследование по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, совмещенные с угрозами), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.