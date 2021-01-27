В квартиру Навального пришли с обыском, сообщают его соратники

В квартире оппозиционера Алексея Навального в Марьино проходит обыск, сообщает директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

"В Марьино в квартиру Алексея Навального пришли с обыском", - написал Жданов в Твиттере в среду.

По его словам, в квартире находится брат Алексея - Олег Навальный.

Жданов добавил, что пока неизвестно, в связи с чем проводится обыск.

17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Германии, где он находился на лечении и реабилитации. Химкинский горсуд 18 января на выездном заседании в отделе полиции арестовал его до 15 февраля.

29 декабря 2020 года ФСИН объявила Навального в розыск. Претензии к оппозиционеру связаны с нарушением им обязательств, наложенных приговором по так называемому "делу Ив Роше", которым он признан виновным в мошенничестве и легализации денежных средств.

23 января во многих городах России прошли несанкционированные массовые акции в поддержу Навального. Сотни участников протестов были задержаны, правоохранительными органами возбуждено более 20 уголовных дел.