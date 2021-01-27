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15:18 27.01.2021

Минцифры разрабатывает законопроект, запрещающий с осени 2021 года госорганам требовать бумажные документы

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Минцифры разрабатывает законопроект, запрещающий с осени 2021 года госорганам требовать бумажные документы

Министерство цифровой трансформации Украины начало разработку законопроекта, который с 1 сентября 2021 года запретит госорганам требовать бумажные документы у граждан, сообщил вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021 года госорганам в Украине требовать бумажные документы/справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах. Paperless - наша маленькая цифровая мечта. Рекомендую не инвестировать в рынок ксероксов", - написал он на своей странице в Facebook в среду.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что для украинской власти приоритетная задача на 2021 год – запустить программу Paperless.

Теги: #минцифры #законопроект #документы
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