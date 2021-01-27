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14:52 27.01.2021

SpaceX планирует 30 января вывести на орбиту ещё 60 спутников Starlink

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SpaceX планирует 30 января вывести на орбиту ещё 60 спутников Starlink

Американская компания SpaceX планирует в субботу запустить на орбиту очередную партию из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носитель Falcon 9 с группой интернет-спутников предполагается осуществить в 07:24 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди во Флориде.

Это будет уже 18-й вывод на орбиту группы интернет-спутников (начиная с мая 2019 года) в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1023 космических аппаратов системы Starlink.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.

Теги: #starlink #spacex
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