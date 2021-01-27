События

14:30 27.01.2021

Венгрия продолжит реабилитацию украинских военных и будет принимать детей на отдых

1 мин читать
Венгрия продолжит реабилитацию украинских военных и будет принимать детей на отдых

Венгрия продолжит реабилитацию украинских военных и будет принимать детей с востока Украины на отдых, сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе рабочего визита в Украину.

"Чтобы еще раз подчеркнуть наши добрые намеренья, я хочу сказать, что мы будем продолжать предоставлять гуманитарную поддержку Украине. До этого времени 2300 украинских детей с восточных территорий Украины отдыхали в Венгрии. Если ситуация с эпидемией нам позволит, то этим летом мы будем продолжать эту программу", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.

Также глава МИД Венгрии указал, что его страна предоставила лечение 42 военным, пострадавшим в результате войны на Востоке Украины.

"И, конечно, мы готовы продолжать эту программу. Мы надеемся, что наши медицинские возможности (но это зависит от ситуации с эпидемией) будут такими, что мы сможем продолжать и эту программу", - добавил он.

Теги: #дети #военные #услуги #венгрия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:03 27.01.2021
Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ

Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ

13:05 27.01.2021
Украина и Венгрия договорились провести переговоры по языку и образованию

Украина и Венгрия договорились провести переговоры по языку и образованию

23:22 26.01.2021
На почту венгерского посольства неизвестные прислали угрозы и подписались как "патріоті Украині"

На почту венгерского посольства неизвестные прислали угрозы и подписались как "патріоті Украині"

10:34 25.01.2021
Китайские и индийские военные пострадали в столкновениях на границе

Китайские и индийские военные пострадали в столкновениях на границе

11:23 22.01.2021
Минздрав намерен реорганизовать систему медучреждений, предоставляющих помощь онкобольным детям

Минздрав намерен реорганизовать систему медучреждений, предоставляющих помощь онкобольным детям

12:56 21.01.2021
Венгрия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

Венгрия зарегистрировала вакцину "Спутник V"

08:47 20.01.2021
Состояние 5 пострадавших в ДТП на Яворивском полигоне остается средней тяжести – медики

Состояние 5 пострадавших в ДТП на Яворивском полигоне остается средней тяжести – медики

16:49 19.01.2021
Депутаты предлагают законодательно закрепить гарантии первоочередного зачисления ребенка в ближайший детсад

Депутаты предлагают законодательно закрепить гарантии первоочередного зачисления ребенка в ближайший детсад

10:35 18.01.2021
Ведется работа над "дорожной картой" урегулирования споров в отношениях Украины и Венгрии – замруководителя ОП

Ведется работа над "дорожной картой" урегулирования споров в отношениях Украины и Венгрии – замруководителя ОП

05:37 16.01.2021
Степанов прогнозирует сведение на "нет" цель усиленного карантина, если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы

Степанов прогнозирует сведение на "нет" цель усиленного карантина, если на следующей неделе ученики младших классов вернутся в школы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации

Раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство – законопроект

Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два дела против Байдена и Порошенко - адвокат

Сийярто прибыл с визитом в Киев

На Украину обрушатся снегопады, которые приведут к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов - Гидрометцентр

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX планирует 30 января вывести на орбиту ещё 60 спутников Starlink

В 2020 году в заключении по политически или религиозно мотивированным приговорам находились 109 крымчан - правозащитники

Экс-замглавы СБУ Нескоромный даст пресс-конференцию в Брюсселе

В столице Индии задержали 200 человек из-за беспорядков на "тракторной демонстрации"

Кабмин переназначил двух врио членов правления "Укрзализныци"

Кабмин уволил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации

Финляндия из-за COVID-19 ограничила въезд путешественникам

Зеленский: мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте

Раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство – законопроект

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА