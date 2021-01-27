Венгрия продолжит реабилитацию украинских военных и будет принимать детей на отдых

Венгрия продолжит реабилитацию украинских военных и будет принимать детей с востока Украины на отдых, сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе рабочего визита в Украину.

"Чтобы еще раз подчеркнуть наши добрые намеренья, я хочу сказать, что мы будем продолжать предоставлять гуманитарную поддержку Украине. До этого времени 2300 украинских детей с восточных территорий Украины отдыхали в Венгрии. Если ситуация с эпидемией нам позволит, то этим летом мы будем продолжать эту программу", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.

Также глава МИД Венгрии указал, что его страна предоставила лечение 42 военным, пострадавшим в результате войны на Востоке Украины.

"И, конечно, мы готовы продолжать эту программу. Мы надеемся, что наши медицинские возможности (но это зависит от ситуации с эпидемией) будут такими, что мы сможем продолжать и эту программу", - добавил он.