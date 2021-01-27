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14:08 27.01.2021

В столице Индии задержали 200 человек из-за беспорядков на "тракторной демонстрации"

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В столице Индии задержали 200 человек из-за беспорядков на "тракторной демонстрации"

Полиция Нью-Дели задержала 200 человек в связи с беспорядками на демонстрации индийских фермеров, протестующих против новых сельскохозяйственных законов, сообщает издание Times of India.

В результате столкновений на "тракторной демонстрации" в День Республики пострадали более 300 полицейских. Дорожное движение и работа метро все еще окончательно не восстановились. Нескольким лидерам фермерских объединений предъявили обвинения.

Несколько тысяч фермеров на тракторах, лошадях и мотоциклах прорвались сквозь баррикады и вошли Нью-Дели во вторник и подняли над Красным фортом знамя сикхов - треугольный желтый флаг Нишан Сахиб.

Сикхи - народ, проживающий преимущественно в индийском штате Пенджаб, многие из них занимаются сельским хозяйством. Красный форт занимает их воображение как символ власти. Он был главной резиденции императоров в династии Великих Монголов почти двести лет, а также церемониальным и политическим центром государства.

"Красный форт - это символ власти, и каждый год премьер-министр обращается оттуда. Мы его заняли и ходим во весь голос заявить свой протест, раз премьер-министр отказывается нас слушать. Мы здесь не ради развлечения", - сказал участник протестов Канвалджит Сингх.

Фермеры уже два месяца протестуют против трех новых законов, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. По мнению демонстрантов, эти законы позволят индийским конгломератам завладеть сельскохозяйственной отраслью и изменят систему госзакупок по гарантированным ценам.

 

Теги: #дели #демонстранты #задержание
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