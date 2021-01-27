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14:03 27.01.2021

Кабмин уволил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

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Кабинет министров Украины уволил Сергея Калашника с должности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в "Фейсбук".

Временно исполняющим обязанности главы ГАЗО назначен первый заместитель ведомства Андрей Пляцко.

Как сообщалось, Калашник возглавлял ГАЗО с апреля 2020 года, став победителем соответствующего конкурса.

 

Теги: #отчуждение #госагентство #кадры
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