Кабмин уволил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения

Кабинет министров Украины уволил Сергея Калашника с должности главы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО), сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в "Фейсбук".

Временно исполняющим обязанности главы ГАЗО назначен первый заместитель ведомства Андрей Пляцко.

Как сообщалось, Калашник возглавлял ГАЗО с апреля 2020 года, став победителем соответствующего конкурса.