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14:04 27.01.2021

Кабмин переназначил двух врио членов правления "Укрзализныци"

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Кабмин переназначил двух врио членов правления "Укрзализныци"

 Кабинет министров Украины на заседании в среду переназначил двух временно исполняющих обязанности членов правления АО "Укрзализныця" (УЗ) в связи с окончанием срока предыдущего их назначения, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram-канале.

Так, правительство временно возложило исполнение обязанностей члена правления "Укрзализныци" на Александра Перцовского (директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци", ранее первый заместитель генерального директора "Укрпошты"), а также на Романа Черницкого (директор по инфраструктуре УЗ, ранее - руководитель регионального филиала "Львовская железная дорога").

Как сообщалось, 21 октября 2020 года Кабмин уже назначал Перцовского и Черницкого врио членов правления "Укрзализныци" сроком на три месяца.

Теги: #укрзализныця #кадры #кабмин
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Интерфакс-Украина
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