Кабмин переназначил двух врио членов правления "Укрзализныци"

Кабинет министров Украины на заседании в среду переназначил двух временно исполняющих обязанности членов правления АО "Укрзализныця" (УЗ) в связи с окончанием срока предыдущего их назначения, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в Telegram-канале.

Так, правительство временно возложило исполнение обязанностей члена правления "Укрзализныци" на Александра Перцовского (директор филиала "Пассажирская компания" "Укрзализныци", ранее первый заместитель генерального директора "Укрпошты"), а также на Романа Черницкого (директор по инфраструктуре УЗ, ранее - руководитель регионального филиала "Львовская железная дорога").

Как сообщалось, 21 октября 2020 года Кабмин уже назначал Перцовского и Черницкого врио членов правления "Укрзализныци" сроком на три месяца.