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14:03 27.01.2021

Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ

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Венгрия подарила Украине 50 аппаратов ИВЛ

Венгрия подарила Украине 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, сообщил министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе рабочего визита в Украину.

"С целью более успешной борьбы с пандемией вчера мы подарили Украине 50 аппаратов искусственного дыхания. И 46 штук такого оборудования получили больницы не на Закарпатье", - сказал Сийярто на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве в среду.

Министр подчеркнул, что Венгрия подготовила проект модернизации моста через реку Тиса в Загоне и хотела бы реализовать этот проект.

"Мы хотели бы открыть новый пограничный пункт между Великим Ходасем и Большой Паладью. Мы готовы дать кредит на 50 млн евро на строительство дорог на Закарпатье. И до этого момента мы предоставили гранты на сумму 16 млрд форинтов, речь идет о 34 тыс. проектов. И в рамках этого еще 22 млрд - гранты для Закарпатья", - отметил он.

Сийярто отметил, что подтвердил руководителю Закарпатской облгосадминистрации идею о том, что Венгрия готова продолжить автострады M3 и M31 к границе с Украиной и готова принять участие в развитии структур с украинской стороны.

Теги: #венгрия #украина #ивл
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