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13:58 27.01.2021

Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации

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Зеленский ввел в действие решение СНБО об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление декларации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны "О проекте закона Украины "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправлении".

"Согласно решению, СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный", - говорится в обнародованной в среду на сайте Офиса президента Украины информации.

Этот проект закона, в частности, предусматривает возвращение наказания в виде ограничения или лишения свободы за недостоверное декларирование и непредоставление декларации.

Так, предлагается внести изменения в статью 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостоверной информации), предусмотрев, что умышленное внесение недостоверных сведений в декларации, которые отличаются от достоверных на сумму от 500 до 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, наказывается штрафом от 3000 до 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если субъект декларирования умышленно внес недостоверные сведения, отличающиеся от достоверных на сумму более 2000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, то предлагается установить наказание в виде штрафа от 4000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Кроме того, законопроектом предлагается внести изменения в статью 366-3 Уголовного кодекса (непредоставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления), согласно которым за умышленное непредоставление декларации предполагается наказывать штрафом от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 150 до 240 часов, или лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

 

Теги: #снбо #указ #решение
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