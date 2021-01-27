Раде предлагают разрешить украинцам иметь двойное гражданство – законопроект

Народные депутаты Украины предлагают внести изменения в украинское законодательство, которые разрешат иметь двойное гражданство.

Соответствующий законопроект №4640 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно правового обеспечения наличия иностранного гражданства (подданства) у граждан Украины" зарегистрирован в Верховной Раде.

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в закон Украины "О гражданстве", которые предоставляют гражданам Украины право получать гражданство (подданство) иностранного государства без потери гражданства Украины.

Предложенные изменения также позволяют иностранцам получать гражданство Украины без отказа от гражданства своей страны.