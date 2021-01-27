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13:27 27.01.2021

Суд разрешил специальное досудебное расследование против экс-министра обороны по "делам Майдана"

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Суд разрешил специальное досудебное расследование против экс-министра обороны по "делам Майдана"

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя ГБР о даче разрешения на специальное досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны, который скрывается от органов следствия, сообщает Офис генерального прокурора.

"Такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении подозреваемого при его отсутствии", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Согласно сообщению, разрешение о заочном досудебном расследовании предоставлено в рамках расследования уголовного производства по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича и других высокопоставленных чиновников времен президентства Януковича за организацию препятствования митингам, превышение власти, что привело к умышленным убийствам и причинению тяжких телесных повреждений.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет об экс-министре обороны Украины Павле Лебедеве.

Теги: #майдан #суд
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