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13:25 27.01.2021

Полиция начала расследование драки депутатов Изюмского горсовета

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Полиция начала расследование драки депутатов Изюмского горсовета

 Полиция открыла уголовные производства по факту драки между депутатами Изюмского горсовета Денисом Штейманом (ОПЗЖ) и Анатолием Жидковым ("Новые лица").

"Поступило (по факту драки - ИФ) два заявления. Следствие их квалифицировало по ч.1 ст.125 (нанесение легких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Стычка между депутатами произошла на сессии Изюмского горсовета 26 января. В течение сессии Штейман неоднократно не соглашался с городским головой Валерием Марченко, тот пытался успокоить депутата. Когда Штейман подошел вплотную к Жидкову с телефоном, тот ударил его в лицо. Городской голова и другие депутаты бросились разнимать дерущихся, в конфликт вмешалась полиция.

Теги: #изюм #драка #депутаты
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