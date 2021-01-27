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13:12 27.01.2021

Зеленский: мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте

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Зеленский: мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает необходимость делать максимально возможное для сохранения правды о Холокосте.

В Международный день памяти жертв Холокоста Зеленский написал в Фейсбуке: "Мы живем в особо ответственное время - когда можем непосредственно контактировать с последними из тех, кто пережил Холокост и кто освободил тогда мир от нацизма… Когда есть живые свидетели, историю не получится игнорировать или окончательно исказить".

По словам Зеленского, "человечество постепенно переходит в новые обстоятельства - когда вокруг очень много так называемой гибридной информации". "Поэтому мы должны делать даже больше, чем возможно, для сохранения правды о Холокосте. Для распространения правды. Для присоединения новых поколений к системе нравственных координат, которая возникла из глубины осознания, что преступления XX века больше никогда не должны повториться", - подчеркнул президент.

Зеленский также посетил открытие инсталляции "Взгляд в прошлое", установленной на проспекте Победы, 10, возле Министерства образования и науки Украины.

Автор проекта Анна Камышан в интервью ТСН отметила, что в основе инсталляции - "дерево со сломанными ветвями", которое в еврейской традиции является символом прерванного жизни. "Для инсталляции мы использовали верхнюю часть дерева, которая не имеет корней. Дерево без корней - символ того, что мы не знаем своей истории", - сказала она

 

Теги: #холокост #зеленский
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