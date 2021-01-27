Прокуратура Крыма просит Интерпол о международном розыске самолетов-нарушителей

Прокуратура Крыма обратилась в украинское бюро Интерпола с просьбой о розыске самолетов-нарушителей порядка въезда и выезда на оккупированный полуостров, сообщает прокуратура АРК.

"По ходатайству прокуратуры АР Крым и города Севастополя наложены аресты еще на 81 самолет, который нарушил правила международных полетов над оккупированным полуостровом. Вместе с тем прокуратура автономии обратилась в укрбюро Интерпола для внесения 109 ранее арестованных самолетов-нарушителей в базу международного розыска. С целью выполнения арестов в иностранные государства также направлены запросы о международной правовой помощи", - говорится в сообщении прокуратуры АР Крым и Севастополя на странице Фейсбук.

По информации прокуратуры, "установлено около 500 и наложен арест на 190 самолетов российских авиакомпаний, которые незаконно осуществляют регулярные пассажирские авиаперевозки на оккупированный полуостров, нарушая международные правила полетов и законодательство Украины".

В прокуратуре АРК напоминают, что с марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным Крымом в связи с невозможностью обеспечивать надзор за безопасностью полетов и гарантировать безопасность этих полетов. Также официально прекращено функционирование всех аэропортов оккупированной территории полуострова.