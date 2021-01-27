Власти Киева подготовили проект меморандума для решения проблем обманутых вкладчиков "Аркады"
Киевская горгосадминистрация подготовила проект меморандума, где определен план решения проблем обманутых вкладчиков "Аркады", сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
"Мы подготовили проект меморандума, который КГГА наработала с участием представителей инвесторов "Аркады" и компании, которая взялась достроить дома обманутых вкладчиков (ООО "Столица групп"). И уже отправили документ всем заинтересованным сторонам, которые должны его подписать. В частности - МВД, Нацбанку, СБУ и Фонду гарантирования вкладов", - сказал мэр во время онлайн-брифинга в среду.
Он подчеркнул, что теперь все стороны должны принять этот общий алгоритм, чтобы начать процесс реализации договоренностей.
"Отмечу, что в Меморандуме определен пошаговый план действий. Чтобы инвесторы получили жилье, в строительство которого вложили свои средства", - заявил Кличко.
Как сообщалось, завершить строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" Фонда финансирования строительства под управлением неплатежеспособного банка "Аркада" намерена строительная компания Stolitsa Group (Киев).