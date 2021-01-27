В Киеве 437 новых больных коронавирусом, выздоровел за сутки 2201, умерли 16 человек

В Киеве за минувшие сутки выявили 437 больных коронавирусом, умерли 16 человек, выздоровел 2201 человек, сообщил мэр столицы Виталий Кличко

"В Киеве за минувшие сутки выявили 437 больных коронавирусом. Умерли 16 человек. Всего за период пандемии в столице 2308 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 127 076", - сообщил Кличко во время онлайн-брифинга.

Среди заболевших: 254 женщины в возрасте от 19 до 93 лет и две девочки одного и двух лет. А также 161 человек в возрасте от 20 до 99 лет и девять мальчиков от одного месяца до 15 лет. Заболели, в частности, 18 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 55 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Всего коронавирус на сегодня преодолели 62353 жители столицы.

"В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1099 больных коронавирусом. Из них четыре ребенка. 734 пациенты - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 870 человек. В аппаратами ИВЛ - 23 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня почти 27 процентов", - отметил Виталий Кличко.