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12:17 27.01.2021

Директор харьковского КП подозревается в злоупотреблении на 1 млн грн

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Директор харьковского КП подозревается в злоупотреблении на 1 млн грн

Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили директору одного из коммунальных предприятий Харькова о подозрении в злоупотреблении служебным положением, в результате которого местной громаде был нанесен ущерб на сумму около 1 млн грн (ч.2 ст. 364 УК Украины).

"Как установило следствие, в 2016 году коммунальное предприятие объявило закупку оборудования для нужд города. Накануне заключения договора с победителем тендера директор КП, который на тот момент также занимал должность депутата Харьковского горсовета, по собственной инициативе внес изменения в характеристики предмета закупки, в результате чего была осуществлена закупка другой продукции, которая не соответствовала требованиям документации конкурсных торгов", - сообщается на сайте НАБУ.

По данным Бюро, из-за действий директора предприятие перечислило дополнительно почти 1 млн грн. Часть указанной суммы поставщик оборудования в дальнейшем перечислил компании, бенефициарным владельцем которой был директор КП.

Расследованием этих фактов НАБУ и САП занимаются с января 2019 года, с тех пор подследственность в уголовном производстве определили за детективами Национального бюро.

 

Теги: #набу #харьков
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