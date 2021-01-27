Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два дела против Байдена и Порошенко - адвокат

Новые производства в отношении пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко и новоизбранного президента США Джозефа Байдена были открыты через два дня после инаугурации президента США с ведома Офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

"20 января этого года украинцы вместе с целым миром смотрели инаугурацию нового президента Соединенных Штатов Байдена. Смотрели с большими надеждами на углубление сотрудничества нашей страны со стратегическим союзником. Поскольку во время каденции пятого Президента Украины Порошенко и тогдашнего вице-президента Байдена это сотрудничество было очень положительным и полезным для нас", - напомнил Головань на брифинге.

"С определенной радостью - как мы теперь видим, лицемерной, смотрели на эту инаугурацию и в Офисе действующего президента Зеленского. Почему я говорю "лицемерной"? Потому что уже 22 января, через два дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, касающиеся якобы вмешательства в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Шокина со стороны пятого президента Украины Порошенко и нынешнего президента Соединенных Штатов Байдена", - сообщил он.

"Кто же исполнители этой провокации? А исполнители все те же. Признанный международным сообществом агент государства-агрессора Деркач, Печерский суд и действующая украинская власть, которой манипулируют агенты государства-агрессора… То есть опять пытаются разрушить такого рода провокациями стратегическое партнерство между Украиной и США", - резюмировал Головань.

Агентство "Интерфакс-Украина" отправило запрос в Офис генпрокурора Украины по поводу этой информации, а в суде не смогли подтвердить или опровергнуть информацию об открытии таких дел.