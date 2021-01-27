Гуманитарный комитет рекомендует Раде принять законопроект, устраняющий коллизию при назначении членов набсовета НОТУ

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики рекомендует Верховной Раде к принятию в целом законопроект об устранении коллизии в вопросе назначения и увольнения членов наблюдательного совета АО "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" (НОТУ) депутатскими фракциями и группами.

Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 26 января, сообщает сайт Рады.

"Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики на заседании 26 января рассмотрело законопроект о внесении изменений в закон Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины" по устранению коллизии в вопросе назначения и увольнения членов Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины депутатскими фракциями и группами №4413. По результатам рассмотрения Комитет рекомендует Верховной Раде принять указанный законопроект в целом", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 18 декабря 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4413.

Авторы законопроекта предлагают продлить срок полномочий членов наблюдательного совета НОТУ с четырех до пяти лет с момента официального обнародования соответствующего решения Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Однако этот срок не распространяется на членов набсовета НОТУ, который делегирован на место члена наблюдательного совета, досрочного прекратившего свои полномочия.

Согласно законопроекту, депутатские фракции и группы делегируют (в ныне действующем законодательстве избирают - ИФ) членов наблюдательного совета НОТУ.

Законопроект предлагает ввести новое положение, согласно которому в случае досрочного прекращения полномочий члена наблюдательного совета НОТУ, депутатская фракция или группа принимает решение о делегировании нового члена набсовета, срок полномочий которого определяется в границах оставшегося срока полномочий заменяемого члена набсовета.

Законопроект, в частности, предусматривает, что в наблюдательный совет НОТУ депутатская фракция или группа не может делегировать своего представителя на место досрочно прекратившего полномочия, если она расформирована, а также если до даты проведения выборов нового состава Верховной Рады осталось менее 180 календарных дней.

Согласно существующему законодательству, в наблюдательный совет НОТУ входят по одному представителю от депутатских фракций и групп Верховной Рады текущего созыва и 9 членов от общественных объединений и ассоциаций.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, закон "Об общественном телевидении и радиовещании" до конца не раскрывает процедуру делегирования депутатскими фракциями и группами членов наблюдательного совета и срок их полномочий, что создало ситуацию, когда в наблюдательном совете НОТУ есть члены, избранные одновременно и фракциями и группами как прошлого созыва Верховной Рады, так и нынешнего созыва.

В то же время существующий закон не решает вопрос о временных рамках, когда депутатские фракции и группы должны номинировать членов наблюдательного совета НОТУ. В результате в составе набсовета от фракций и групп Верховной Рады 8-го созыва работает пять членов, полномочия которых заканчиваются 19 января 2021 года. Вместе с тем у двух членов полномочия должны закончиться только 11 июля 2023 года, что создает коллизию с пропорциональностью формирования наблюдательного совета.