Сийярто прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудит с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, который находится с рабочим визитом в Украине, как развить доверие в отношениях Украины и Венгрии, двигаться вперед в духе взаимного уважения и добрососедства.

"Рад приветствовать министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто во время его визита в Украину по моему приглашению. Поговорим откровенно о том, как развить доверие в отношениях Украины и Венгрии, двигаться вперед в духе взаимного уважения и добрососедства", - написал Кулеба в Twitter в среду.