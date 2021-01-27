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11:19 27.01.2021

Сийярто прибыл с визитом в Киев

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Сийярто прибыл с визитом в Киев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудит с министром внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, который находится с рабочим визитом в Украине, как развить доверие в отношениях Украины и Венгрии, двигаться вперед в духе взаимного уважения и добрососедства.

"Рад приветствовать министра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто во время его визита в Украину по моему приглашению. Поговорим откровенно о том, как развить доверие в отношениях Украины и Венгрии, двигаться вперед в духе взаимного уважения и добрососедства", - написал Кулеба в Twitter в среду.

 

Теги: #киев #сийярто
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