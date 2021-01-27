События

10:40 27.01.2021

На Украину обрушатся снегопады, которые приведут к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов - Гидрометцентр

1 мин читать
На Украину обрушатся снегопады, которые приведут к прекращению движения транспорта и обесточиванию населенных пунктов - Гидрометцентр

В связи с активизацией циклона над югом Украины в ряде областей страны в среду и четверг ожидаются сильнейшие снегопады, метели, снежные заносы и налипание мокрого снега, предупреждают в Укргидрометцентре.

Согласно обнародованному в среду утром предупреждению, до конца суток 27 января и в течение суток 28 января в Одесской, Николаевской областях ожидается "чрезвычайный снег" (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с, сильная метель, снежные заносы, налипание мокрого снега; в Кировоградской области - сильный мокрый снег (прирост снежного покрова 20-30 см), налипание мокрого снега; в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях значительный мокрый снег (прирост снежного покрова 10-15 см), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

"Погодные условия приведут к нарушению и прекращению движения транспорта, отключению энергоснабжения населенных пунктов", - предупреждают в Укргидрометцентре.

Теги: #прогноз #непогода
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:33 27.01.2021
В результате непогоды обесточены 117 населенных пунктов в пяти областях Украины

В результате непогоды обесточены 117 населенных пунктов в пяти областях Украины

08:26 26.01.2021
В результате непогоды обесточены 269 населенных пункта в 12 областях Украины – ГСЧС

В результате непогоды обесточены 269 населенных пункта в 12 областях Украины – ГСЧС

12:34 25.01.2021
Белорусский циклон принесет снег и метели на запад Украины

Белорусский циклон принесет снег и метели на запад Украины

00:14 25.01.2021
В Киеве 25 и 26 января ожидается сильный ветер

В Киеве 25 и 26 января ожидается сильный ветер

14:36 24.01.2021
В начале недели в Украине ожидается дождь, на западе с мокрым снегом

В начале недели в Украине ожидается дождь, на западе с мокрым снегом

12:25 22.01.2021
На выходных в Украине будет тепло, в воскресенье пройдет дождь

На выходных в Украине будет тепло, в воскресенье пройдет дождь

11:54 21.01.2021
В ближайшие дни в Украине потеплеет

В ближайшие дни в Украине потеплеет

13:04 19.01.2021
Морозы в Украине идут на убыль

Морозы в Украине идут на убыль

08:44 19.01.2021
В Украине сохранится морозная погода, на дорогах местами гололедица

В Украине сохранится морозная погода, на дорогах местами гололедица

03:32 18.01.2021
Новый директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США ожидает до полумиллиона смертей, связанных с COVID-19, к середине февраля

Новый директор Центра по контролю и профилактике заболеваний США ожидает до полумиллиона смертей, связанных с COVID-19, к середине февраля

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два дела против Байдена и Порошенко - адвокат

Сийярто прибыл с визитом в Киев

Число заражений COVID-19 в Украине превысило 1,2 млн, число выздоровлений – 980 тыс. человек

Российские наемники на Донбассе за сутки пять раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Байден в разговоре с Путиным поднял тему суверенитета Украины - Белый дом

ПОСЛЕДНЕЕ

Через два дня после инаугурации в США в Украине открыли еще два дела против Байдена и Порошенко - адвокат

Гуманитарный комитет рекомендует Раде принять законопроект, устраняющий коллизию при назначении членов набсовета НОТУ

ВМС Украины в 2021 получат турецкий комплекс беспилотных аппаратов Байрактар ТВ2

Сийярто прибыл с визитом в Киев

Транспортное сообщение на дорогах государственного и местного значения Украины обеспечено – МВД

Штаб по ликвидации последствий ЧС на дорогах заработал круглосуточно – "Укравтодор"

Ряд регионов Перу вводят локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Житель Покровска и киевлянин организовали незаконную добычу угля в закрытой шахте на Донбассе

В Баштанке на Николаевщине горел магазин мебели

Число заражений COVID-19 в Украине превысило 1,2 млн, число выздоровлений – 980 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА