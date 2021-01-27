События

10:22 27.01.2021

Штаб по ликвидации последствий ЧС на дорогах заработал круглосуточно – "Укравтодор"

1 мин читать
Штаб по ликвидации последствий ЧС на дорогах заработал круглосуточно – "Укравтодор"

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах госзначения в связи с ухудшением погодных условий заработал круглосуточно, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook.

"В связи с прохождением 26-27 января активного циклона в южных областях ожидается снег и метели при порывах ветра до 20 м/с и создании снежного покрова до 20 см. Такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения", - отмечает агентство.

По данным "Укравтодора", штаб работает с 18:00 вторника. В него входят представители Государственного агентства автомобильных дорог Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, ГАК "Автомобильные дороги Украины", Государственной службы по безопасности на транспорте, Киевской областной государственной администрации, Ассоциации международных перевозчиков Украины, Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.

Штаб работает на базе ситуационного центра, где используются современное оборудование и программно-технические решения.

 

Теги: #укравтодор #штаб #чс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:29 25.01.2021
"Укравтодор" в Киевской области начал ремонт дороги по технологии укатываемого бетона

"Укравтодор" в Киевской области начал ремонт дороги по технологии укатываемого бетона

12:34 25.01.2021
Результаты "Большой стройки": за год "Укравтодор" построил и отремонтировал 4056 км дорог

Результаты "Большой стройки": за год "Укравтодор" построил и отремонтировал 4056 км дорог

10:31 25.01.2021
Проезд по всем участкам дорог госзначения обеспечен, для борьбы с гололедом задействовано 167 единиц техники

Проезд по всем участкам дорог госзначения обеспечен, для борьбы с гололедом задействовано 167 единиц техники

23:55 22.01.2021
"Укравтодор" в 2020г возобновил и построил 97% запланированных дорог и 100% искусственных сооружений, потратив 82 млрд грн

"Укравтодор" в 2020г возобновил и построил 97% запланированных дорог и 100% искусственных сооружений, потратив 82 млрд грн

16:15 22.01.2021
Дорожники начали строительство моста через р.Рыбница на Прикарпатье, разрушенного стихией 13 лет назад

Дорожники начали строительство моста через р.Рыбница на Прикарпатье, разрушенного стихией 13 лет назад

12:11 22.01.2021
Дорожники закроют на реконструкцию мост через р.Лысогор возле с.Алексинцы в Черниговской области, строится временный объезд

Дорожники закроют на реконструкцию мост через р.Лысогор возле с.Алексинцы в Черниговской области, строится временный объезд

17:13 21.01.2021
"Укравтодор" возобновил 30 км туристического маршрута дороги Мостиска - Самбор - Борислав

"Укравтодор" возобновил 30 км туристического маршрута дороги Мостиска - Самбор - Борислав

11:34 20.01.2021
Проезд всеми участками дорог госзначения обеспечено, дороги чистят от снега 586 спецмашин – "Укравтодор"

Проезд всеми участками дорог госзначения обеспечено, дороги чистят от снега 586 спецмашин – "Укравтодор"

19:06 19.01.2021
"Укравтодор" сообщает о строительстве путепровода между Бахмутом и Светлодарском

"Укравтодор" сообщает о строительстве путепровода между Бахмутом и Светлодарском

10:55 16.01.2021
Проезд по дорогам госзначения обеспечен - "Укравтодор"

Проезд по дорогам госзначения обеспечен - "Укравтодор"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Число заражений COVID-19 в Украине превысило 1,2 млн, число выздоровлений – 980 тыс. человек

Российские наемники на Донбассе за сутки пять раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

Байден в разговоре с Путиным поднял тему суверенитета Украины - Белый дом

Зеленский приветствует принятие парламентом закона о всеукраинском референдуме

Сенат утвердил назначение Тони Блинкена госсекретарем США

ПОСЛЕДНЕЕ

Транспортное сообщение на дорогах государственного и местного значения Украины обеспечено – МВД

Ряд регионов Перу вводят локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

Житель Покровска и киевлянин организовали незаконную добычу угля в закрытой шахте на Донбассе

В Баштанке на Николаевщине горел магазин мебели

Число заражений COVID-19 в Украине превысило 1,2 млн, число выздоровлений – 980 тыс. человек

Число заражений COVID-19 в мире превысило 100 млн, число жертв - 2,15 млн

Байден перед беседой с Путиным провел консультации с основными партнерами и НАТО

Российские наемники на Донбассе за сутки пять раз нарушили режим тишины, ранен украинский военнослужащий

В результате непогоды обесточены 117 населенных пунктов в пяти областях Украины

Байден подтвердил приверженность США положению о коллективной обороне НАТО Белый дом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА