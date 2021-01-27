Штаб по ликвидации последствий ЧС на дорогах заработал круглосуточно – "Укравтодор"

Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах госзначения в связи с ухудшением погодных условий заработал круглосуточно, сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в Facebook.

"В связи с прохождением 26-27 января активного циклона в южных областях ожидается снег и метели при порывах ветра до 20 м/с и создании снежного покрова до 20 см. Такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на дорогах государственного значения", - отмечает агентство.

По данным "Укравтодора", штаб работает с 18:00 вторника. В него входят представители Государственного агентства автомобильных дорог Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, ГАК "Автомобильные дороги Украины", Государственной службы по безопасности на транспорте, Киевской областной государственной администрации, Ассоциации международных перевозчиков Украины, Всеукраинской ассоциации автомобильных перевозчиков Украины.

Штаб работает на базе ситуационного центра, где используются современное оборудование и программно-технические решения.