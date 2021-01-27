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10:03 27.01.2021

Ряд регионов Перу вводят локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

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Ряд регионов Перу вводят локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

На трети территории Перу с 31 января начнет действовать режим изоляции в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, сообщают СМИ.

В десяти регионах, в том числе в столице страны Лиме, до 14 февраля будет прекращена работа магазинов, жителям нельзя будет без необходимости покидать дом. Аптеки и банки продолжат работу, церкви будут закрыты.

В общей сложности меры затронут 16,4 млн человек - около половины населения страны.

В других регионах, где не вводится локдаун, будет действовать комендантский час и запрет на проведение массовых мероприятий.

В последние дни средний показатель прироста новых случаев вырос с 1 тыс. до 5 тыс. в сутки. В общей сложности за время пандемии в Перу выявили более 1,1 млн случаев COVID-19, свыше 40 тыс. человек скончались.

Теги: #локдаун #перу
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