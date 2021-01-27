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08:19 27.01.2021

Число заражений COVID-19 в Украине превысило 1,2 млн, число выздоровлений – 980 тыс. человек

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Число заражений COVID-19 в Украине превысило 1,2 млн, число выздоровлений – 980 тыс. человек

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 3 776 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, общее количество заболевших превысило 1,2 млн человек; выздоровело – 14 250 человек, умерло 145 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"3 776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 января 2021 года. В частности, заболели 115 детей и 172 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 2 430 человек; летальных случаев - 145; выздоровело – 14 250 человек", – написал Степанов на своей странице в Фейсбук в среду утром.

Днем ранее, 26 января сообщалось о 2 779 новых случаях заболевания, 25 января министр сообщил о 2 516 новых случаях инфицирования коронавирусом, 24 января зафиксировали 3 915 новых случаев COVID-19, 23 января было зафиксировано 4 928 новых случаев инфицирования COVID-19, 22 января сообщалось о 5 348 новых случаях, 21 января зафиксировали 5 583 случаев инфицирования COVID-19, 20 января зарегистрировали 4 383 случая инфицирования.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 1 200 883 человека, 22 202 человека - умерли от COVID-19, выздоровели – 980 085 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

 

Теги: #статистика #коронавирус
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