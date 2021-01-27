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07:33 27.01.2021

В результате непогоды обесточены 117 населенных пунктов в пяти областях Украины

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В результате непогоды обесточены 117 населенных пунктов в пяти областях Украины

В результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) по состоянию на утро среды обесточены 117 населенных пункта в пяти областях Украины, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07:00 27 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 117 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Житомирская - 79, Киевская - 13, Одесская - 13 Черниговская - 11 и Запорожская – 1", – сказано в утренней сводке на сайте ведомства в среду.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что 26 января в связи со снежными переметами вызванными порывистым ветром на отдельных участках дорог в Львовской и Ровенской областях возникли заторы. В ГСЧС отметили, что для обеспечения работы снегоочистительной техники, вводилось ограничение движения для крупногабаритного транспорта на участке трассы Р-15 Ковель-Жовква (дорога регионального значения) между с.Тудорковичи - с.Хоробров Сокольского района Львовской обл. и временно было приостановлено движение крупногабаритного транспорта на двух проблемных участках в Ровенской обл. (объездная дорога г.Ровно и трасса Ровно-Луцк в районе с.Броники).

"Заторы ликвидированы, движение восстановлено", – подчеркнули в ведомстве.

По информации спасателей, всего подразделениями ГСЧС в течение суток проведена буксировка 82 ед. автотранспортных средств (оказана помощь 255 гражданам). От ГСЧС привлекалось 203 чел. л/с и 54 ед. техники.

Кроме того отмечается, что по состоянию на 7:00 27 января по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено. Ограничений движения нет.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечено 812 ед. тех. и 995 работников.

Теги: #дороги #непогода #электричество
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