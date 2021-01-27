США изучат вопрос о введенных в отношении Международного уголовного суда санкциях

Администрация президента Джо Байдена намерена тщательно изучить вопрос санкций, введенных предыдущим правительством в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС), сообщил госдепартамент США.

"Независимо от того, насколько мы не согласны с действиями МУС в отношении Афганистана и израильско-палестинской ситуации, санкции будут тщательно изучены перед тем, как определим следующие шаги", - сказал представитель госдепа.

В сентябре 2020 года США ввели санкции против прокурора МУС Фату Бенсуды и главы отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко. Майк Помпео, занимавший тогда пост госсекретаря США, мотивировал это решение "продолжающимися преследованиями американцев".

В июне 2020 года бывший тогда президентом Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий возможность введения экономических санкций в отношении работников суда, который принял решение о расследовании возможных преступлений, совершенных в Афганистане, в том числе американскими военнослужащими.