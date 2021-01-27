ЕС впервые назначил представителя по СМИ на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Первый представитель Евросоюза по СМИ для региона Ближнего Востока и Северной Африки (MENA) приступил к работе в Бейруте, сообщила во вторник Европейская внешнеполитическая служба (ЕВС).

Луис Мигель Буэно - арабоязычный европейский дипломат. Его роль будет заключаться в информировании о приоритетах, политике, позициях и проектах ЕС, представляющих интерес для региона MENA, в тесном взаимодействии с местными и панарабскими СМИ, в том числе через социальные сети.

"Это назначение воплощает в жизнь обязательство ЕС более активно взаимодействовать с арабским миром как по темам, имеющим отношение к региону, так и по другим глобальным вопросам, таким как пандемия коронавируса и изменение климата", - цитирует ЕВС слова главы союзной дипломатии Жозепа Борреля.

Должность регионального представителя СМИ учреждена в ЕС впервые. Испанец Буэно будет тесно сотрудничать с 15 представительствами ЕС в странах региона MENA. Он обладает более чем 15-летним опытом дипломатической работы и большую часть своей карьеры занимался Ближним Востоком.