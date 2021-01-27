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00:17 27.01.2021

Сенат отказался признавать импичмент Трампа неконституционным

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Сенат отказался признавать импичмент Трампа неконституционным

Сенат США не стал признавать неконституционным импичмент бывшему президенту страны Дональду Трампу, сообщает The Hill.

На голосовании 55 сенаторов признали импичмент законным, а 45 - противозаконным. При этом, только пять республиканцев высказались за законность импичмента.

Издание отмечает, что такой результат показывает, что шансов на то, что сенат в феврале поддержит решение палаты представителей объявить Трампу импичмент невысоки: для этого потребуется согласие двух третей сенаторов.

Вопрос о законности процедуры импичмента поставил на голосование сенатор-республиканец Рэнд Пол. Он считает, что Трамп не нарушал закон, а демократы просто пытаются свести с ним счёты.

"Мы теперь будем пытаться посадить в тюрьму любого политика, который в переносном смысле в ходе выступления использовал слово "борьба"? Какой позор", - сказал он.

По мнению конгрессменов-демократов и некоторых республиканцев, Трамп несёт ответственность за беспорядки в районе Капитолия в начале ноября. Тогда поддерживающие его демонстранты ворвались в здание Конгресса. Незадолго до этого перед ними выступил Трамп и призывал не прекращать борьбу. По мнению демократов, именно такой призыв и подтолкнул демонстрантов к агрессивным действиям.

Теги: #сша #импичмент #трамп #сенат
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