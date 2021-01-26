МИД Украины и Киевская гимназия восточных языков подписали меморандум о сотрудничестве

Во вторник, 26 января, Министерство иностранных дел Украины и Киевская гимназия восточных языков №1 подписали меморандум о сотрудничестве, что создает новые возможности для талантливой молодежи, сообщил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"Я очень ценю ту работу, которую осуществляет Киевская гимназия восточных языков по подготовке украинских востоковедов. Мы как Министерство иностранных дел хотим чтобы дети, которые изучают восточные языки, вдохновлялись возможностью впоследствии реализовывать свои знания на практике, работая и защищая интересы Украины в странах Востока", - цитирует министра пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Глава МИД Украины отметил, что в министерстве есть большой спрос на специалистов, которые разбираются в странах Востока и владеют языками этих стран: "Мы хотим, чтобы школьники, пройдя после выпуска университетские годы, видели в Министерстве иностранных дел хорошего работодателя", подчеркнул Кулеба.

Министр убежден, что сотрудничество создаст новые возможности для талантливой молодежи, будет способствовать реализации инициатив и проектов по расширению международного образовательного и культурного сотрудничества гимназии, а также популяризирует дипломатические специальности.

В свою очередь, директор Киевской гимназии восточных языков №1 Оксана Проскура положительно отметила большие возможности и мотивацию, которые создает сотрудничество с МИД Украины для учеников гимназии.

Киевская гимназия восточных языков №1 была основана в 1936 году. Гимназия является единственным государственным образовательным учреждением, в которой соискатели образования с 1 по 11 класс имеют возможность углубленно изучать семь восточных (арабский, хинди, китайский, корейский, персидский, турецкий, японский) и английский языки. С 2005 года гимназия является ассоциированной школой ЮНЕСКО.