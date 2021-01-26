События

21:42 26.01.2021

Байден счел "Северный поток 2" невыгодным для Европы

1 мин читать

Президент США Джо Байден считает, что строительство газопровода "Северный поток 2" невыгодно для Европы, заявила пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки.

"Президент все еще считает, что "Северный поток" - это плохая сделка для Европы", - сказала Псаки на брифинге во вторник.

Она отметила, что президент изучит ранее введенные санкции против "Северного потока 2". "Он продолжит консультироваться с европейскими партнерами по этому вопросу", - добавила пресс-секретарь.

Вашингтон давно выступает против реализации "Северного потока 2". Против проекта уже действует пакет ограничительных мер. В частности, дополнительные санкции были включены в одобренный ранее в январе Конгрессом проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год.

Кроме того, 19 января стало известно, что США внесли в санкционный список в соответствии с законом CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций") трубоукладчик "Фортуна", задействованный в строительстве "Северного потока 2". Также под санкции попал владелец "Фортуны" ООО "КВТ-РУС".

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Байден в разговоре с Путиным поднял тему суверенитета Украины - Белый дом

Зеленский приветствует принятие парламентом закона о всеукраинском референдуме

Сенат утвердил назначение Тони Блинкена госсекретарем США

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные ответили огнем

Суд обязал Минобразования обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Байден в разговоре с Путиным поднял тему суверенитета Украины - Белый дом

Судебная система стала барьером для установления полного внешнего контроля над Украиной - эксперт

Посол Корнийчук: Соглашение о ЗСТ между Украиной и Израилем будет расширено на сферу услуг

Байден в разговоре с Путиным поднял тему суверенитета Украины - Белый дом

Зеленский приветствует принятие парламентом закона о всеукраинском референдуме

Кулеба поздравил Блинкена с назначением главой Госдепа США

В Украине уже создано более 500 групп из работников ГСЧС и полиции для отработки домов престарелых и других подобных учреждений – Минрегион

Двое полицейских предстанут перед судом за вымогательство 250 тыс. грн несуществующего долга – прокуратура Киева

Глава МИД Грузии заболел коронавирусом, лечится дома

Полицейские задержали мужчину, сообщившего о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, ему грозит до 6 лет тюрьмы

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА