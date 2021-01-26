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21:40 26.01.2021

Судебная система стала барьером для установления полного внешнего контроля над Украиной - эксперт

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Интерес Запада к проведению в Украине судебной реформы связан с его желанием получить контроль над процессами в Украине. Об этом заявил директор Украинского Института политики Руслан Бортник, комментируя представление послами «Большой семерки» так называемой дорожной карту судебной реформы.

«Судя по высказываниям бывшего посла Канады в Украине господина Ващука, то сегодня послы «Большой семерки» отыгрывают роль такого себе управляющего совета, временной администрации в Украине. И, конечно, с учетом того кризиса, который возник вокруг Конституционного суда, стало понятно, что именно судейская система является барьером для установления абсолютного контроля над политическими и экономическими, правовыми процессами в Украине» - отметил эксперт.

Бортник напоминает, что подобные вещи как разработка судебной реформы в принципе не относятся к компетенции послов.

«Это фактор внешнего вмешательства. Мы ж не предлагаем их государствам провести судебную реформу. И логика в отношении того, что они нам помогают, дают деньги, она не работает. Помощь это одно, а вмешательство во внутренние дела страны — это совсем другое. Это фактор внешнего вмешательства безусловно, но мы уже привыкли к этому, у нас пропал инстинкт … у государства пропала защитная реакция», - заявил он.

То, что Запад в последнее время стал уделять такое пристальное внимание вопросу украинских судов, политолог связывает со слабостью нынешней украинской власти.

«У Запада есть ощущение слабости и временности Зеленского», - полагает он.

Напомним, что в понедельник, в день рождения Владимира Зеленского, послы стран «Большой семерки» представили дорожную карту судебной и антикоррупционной реформы в Украине. Предложения касаются также изменений в работе Конституционного суда.

В этой дорожной карте Украине, в частности, рекомендуют временно увеличить кворум для принятия решений КСУ, отложить процедуру добора судей Конституционного суда до введения новых правил, обеспечить существенную роль международных экспертов при проверке кандидатов. Также предписывается снова реформировать Верховный суд, ВСЮ и специализированные суды.

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Интерфакс-Украина
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