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21:31 26.01.2021

Байден в разговоре с Путиным поднял тему суверенитета Украины - Белый дом

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Байден в разговоре с Путиным поднял тему суверенитета Украины - Белый дом

Президент США Джо Байден в первом телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным обсудил тему суверенитета Украины и "злонамеренные действия России".

"Он позвонил Путину сегодня после полудня, чтобы … подтвердить нашу поддержку суверенитету Украины, а также, чтобы поднять беспокоящие вопросы, в том числе хакерскую атаку на компанию SolarWinds, сообщения о предлагаемых Россией вознаграждениях за солдат США в Афганистане, вмешательство в выборы 2020 года, отравление Алексея Навального", - заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в Белом доме.

Псаки заявила, что "намерение Байдена состояло в том, чтобы четко дать понять, что США будут действовать решительно" в защиту национальных интересов в ответ на "злонамеренные действия России".

Теги: #сша #разговор #байден #путин
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