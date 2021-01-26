Глава МИД Грузии заболел коронавирусом, лечится дома

У министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани подтвердилось заражение коронавирусной инфекцией.

Министр написал во вторник в соцсетях, что тестирование на COVID-19 дало положительный результат, и он проходит лечение в домашних условиях.

"После контакта 23 января с инфицированным коронавирусом я перешел в режим самоизоляции. Проведенный тест подтвердил наличие у меня COVID-19. На этом этапе чувствую себя хорошо, лечусь дома, и надеюсь скоро вернуться к обычному режиму жизни", - написал Залкалиани.