Полицейские задержали мужчину, сообщившего о заминировании Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, ему грозит до 6 лет тюрьмы

В 16:20 вторника в полицию Киева поступила информация о заминировании Центрального железнодорожного вокзала: на вызов немедленно выехали взрывотехники и представители других профильных служб, а мужчину, сообщившего о данном факте, задержали.

"Во время проверки сообщения правоохранители установили причастность к событию 29-летнего уроженца Донецкой области. Сейчас полицейские проводят с задержанным первоочередные следственные действия и выясняют мотивы и причины его поступка", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На месте же работают специалисты взрывотехнической службы, которые проверяют помещения и прилегающую к вокзалу территорию.

Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в отделе полиции на станциях железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в г.Киеве.

Позже в столичном главке полиции сообщили, что данное событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет", - добавили в полиции.