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19:21 26.01.2021

В Великобритании от последствий заражения COVID-19 скончались более 100 тыс. человек

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В Великобритании от последствий заражения COVID-19 скончались более 100 тыс. человек

В Великобритании общее число смертей, связанных с коронавирусом COVID-19, превысило уровень в 100 тыс., следует из информации, размещенной во вторник на сайте правительства страны.

Согласно данным на сайте, общее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 достигло 100 162, за последние сутки от коронавируса скончались более 1,6 тыс. человек.

Также заявлено о более 20 тыс. новых случаях COVID-19.

Ранее сообщалось, что уже более 6,5 млн человек в Великобритании прошли первую фазу вакцинации.

"Наши усилия в сфере вакцинации продолжаются. Более 6,5 млн человек уже получили первый компонент (вакцины - ИФ)", - написал Джонсон в твиттере накануне.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, c начала эпидемии коронавирусом в Великобритании заразились более 3,6 млн человек, более 100 тыс. пациентов скончались.

Теги: #коронавирус #смертность #британия
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