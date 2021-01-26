Процесс односторонней передачи удерживаемых в ОРДЛО украинцев продолжается, но точная дата их возвращения пока неизвестна - Денисова

Продолжается процесс односторонней передачи на подконтрольную правительству Украины территорию украинцев, которые незаконно содержатся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, однако пока неизвестна точная дата возвращения граждан Украины, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По имеющейся у меня информации, реализация решения руководства так называемых самопровозглашенных республик "ДНР" и "ЛНР" об односторонней передаче на контролируемую правительством Украины территорию наших сограждан, которые незаконно содержатся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса - продолжается, но точная дата их возвращения пока неизвестна. Мной установлено, что в отношении некоторых лиц, среди тех, кого планируют передать, до сих пор продолжаются заседания в так называемых судах. Поэтому количество и кого именно вернут – неизвестно", - написала Денисова на своей странице в Facebook.

Омбудсмен отметила, что, по словам родителей и близких, заявленные граждане ни разу не выходили на связь с родными, а их место пребывания им неизвестно.

Кроме того, Денисова проинформировала, что с начала января 2021 года количество незаконно удерживаемых граждан Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выросло до 267 человек, из 226 - гражданские лица, в том числе 4 волонтера, 37 - военнослужащие, 4 - добробаты.

"С нетерпением ждем освобождения всех незаконно удерживаемых граждан, которые до сих пор находятся в местах несвободы на временно оккупированных территориях Донбасса", - добавила омбудсмен.

Как сообщалось, 21 января глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук сообщил, что процесс передачи части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку уже остановлен, поскольку самолет, который должен был привезти этих лиц, не вылетел.

20 января Денисова сообщила, что из ОРДЛО на подконтрольную правительству Украины территорию в ближайшее время будут переданы 9 человек, которые незаконно содержатся в местах несвободы.

В то же время Денисова отметила, что не может назвать их фамилии, но сообщила, что все они - граждане Украины.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что передача части удерживаемых граждан Украины председателю политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов является нарушением международных договоренностей на высшем уровне.

Внештатный советник главы Офиса президента по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны, советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович сообщил, что СБУ проверит всех пленных, "возвращение" в Украину которых анонсировали в ОРДЛО.

В свою очередь в МИД Украины заявили, что решение России передать не Украине, а частному лицу - председателю политсовета партии "ОПЗЖ", нардепу Виктору Медведчуку, - группу украинских граждан, которых длительное время удерживали на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.