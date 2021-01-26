Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, украинские военные ответили огнем

В течение суток 26 января на большей части участков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина, однако в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня, сообщает пресс-центр ООС.

"Так, недалеко Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. В пригороде Марьинки украинские защитники зафиксировали несколько выстрелов снайпера российско-оккупационных войск. На обстрелы противника наши воины открывали огонь", - говорится в сводке по ситуации в районе проведения ООС по состоянию на 17.00 26, опубликованной в соцсети Фейсбук.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.

"Боевых потерь в результате вражеских выстрелов среди украинских военнослужащих нет", - проинформировали в пресс-центре.

Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news