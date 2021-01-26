Спасатели Донетчины получили современную основную и специальную пожарно-спасательную технику, оборудование и снаряжение

В Краматорске во вторник состоялась церемония передачи основной и специальной пожарно-спасательной техники, снаряжения и оборудования Главному управлению Госслужбы Украины по ЧС в Донецкой области.

"Так, для своевременного и надлежащего осуществления мероприятий, связанных со спасением людей и тушением пожаров от ГСЧС Украины в Главное управление были переданы три пожарные автоцистерны на базе шасси МАЗ, обладающие способностью вывозить в места назначения по 8 тонн воды, две специальные аварийно-спасательные машины легкого типа на базе шасси Ford Ranger; а также одна специальная аварийно-спасательная машина среднего типа на базе шасси MAN. Основная пожарно-спасательная техника будет распределена между гарнизонами Мариуполя, Бахмута, Славянская, Лимана, Константиновки и пгт Мангуш", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

За счет субвенции от Донецкой областной государственной администрации для Главного управления были приобретены 73 комплекта специальной одежды общей стоимостью 2,5млн грн. Сертификат на получение специальной одежды вручил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Кроме того, от представительства Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), в рамках программы "Улучшение равного доступа к чистой питьевой воде в пораженных конфликтом районах и улучшения практик поддержания гигиены в громадах, школах и медицинских учреждениях", Аварийно-спасательный отряд специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области получил автоцистерну для перевозки питьевой воды на базе шасси МАЗ.

За образцовое выполнение должностных обязанностей, личную инициативу и самоотверженность и высокий профессионализм при исполнении служебных обязанностей, а также за отвагу, мужество проявленные в ликвидации масштабных лесных пожаров спасателям вручили награды.