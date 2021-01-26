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17:05 26.01.2021

Число заражений COVID-19 в мире превысило 100 млн - Worldometer

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 100 млн - Worldometer

В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 число случаев заболевания инфекцией превысило отметку в 100 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

По состоянию на данный момент, выявлено 100 388 749 случаев заражений COVID-19.

По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 151 444 инфицированных коронавирусом.

При этом, в мире зафиксировано 72 429 277 случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Согласно данным Worldometer, первое место по числу заражений и летальных исходов среди людей с COVID-19 занимают США - там выявлено свыше 25,8 млн случаев заболевания и более 431,4 тыс. смертей.

На втором месте по случаям заражения находится Индия, где выявленное число заражений превышает отметку в 10,6 млн. Также в стране зарегистрировано более 153,6 тыс. летальных исходов инфицированных.

Третье место по темпам распространения инфекции занимает Бразилия с более 8,8 млн случаев заболевания COVID-19. При этом по смертности среди инфицированных Бразилия занимает вторую строчку - там зарегистрировано более 217,7 тыс. летальных исходов.

Теги: #коронавирус #covid_19
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