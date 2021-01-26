Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей – прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительное заключение в отношении кандидата в депутаты Киевского городского совета и члена его штаба, уличенных в организации "сетки" подкупа избирателей.

"По данным следствия, указанные лица во время местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020г, предлагали гражданам вознаграждение - 1 тыс. грн за один отданный за определенного кандидата голос. Согласно договоренностям, 500 грн избиратель должен был получить до голосования, и столько же после подтверждения об отданном голосе", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Кандидата в депутаты и члена его штаба, который выступал посредником, разоблачили при передаче части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Правонарушения, предусмотренные ч.4 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей), разоблачены прокурорами совместно с оперативными сотрудниками Нацполиции Украины.