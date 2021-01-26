События

16:44 26.01.2021

Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей – прокуратура

1 мин читать
Кандидата в депутаты Киевсовета будут судить за организацию "сетки" подкупа избирателей – прокуратура

Киевская городская прокуратура направила в Шевченковский районный суд Киева обвинительное заключение в отношении кандидата в депутаты Киевского городского совета и члена его штаба, уличенных в организации "сетки" подкупа избирателей.

"По данным следствия, указанные лица во время местных выборов, которые состоялись 25 октября 2020г, предлагали гражданам вознаграждение - 1 тыс. грн за один отданный за определенного кандидата голос. Согласно договоренностям, 500 грн избиратель должен был получить до голосования, и столько же после подтверждения об отданном голосе", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Кандидата в депутаты и члена его штаба, который выступал посредником, разоблачили при передаче части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

Правонарушения, предусмотренные ч.4 ст.160 УК Украины (подкуп избирателей), разоблачены прокурорами совместно с оперативными сотрудниками Нацполиции Украины.

Теги: #киев #прокуратура #выборы #подкуп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 26.01.2021
Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за госизмену – Офис генпрокурора

Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за госизмену – Офис генпрокурора

14:38 26.01.2021
На повторных выборах мэра Конотопа победил "свободовец" Семенихин - ЦИК

На повторных выборах мэра Конотопа победил "свободовец" Семенихин - ЦИК

13:33 26.01.2021
В Киеве может появиться уполномоченный по правам человека с инвалидностью

В Киеве может появиться уполномоченный по правам человека с инвалидностью

11:16 26.01.2021
В Киеве за сутки выявлены 375 новых случаев COVID-19 – Кличко

В Киеве за сутки выявлены 375 новых случаев COVID-19 – Кличко

10:28 26.01.2021
В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя больницы, злоумышленник задержан

В Киеве мужчина с ножом напал на посетителя больницы, злоумышленник задержан

00:33 26.01.2021
Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня составляет около 4 млрд грн - Кличко

Задолженность киевлян за услуги ЖКХ на сегодня составляет около 4 млрд грн - Кличко

19:43 25.01.2021
Венедиктова обсудила с послом ЕС реформу прокуратуры в Украине и конкурс на главу САП

Венедиктова обсудила с послом ЕС реформу прокуратуры в Украине и конкурс на главу САП

10:56 25.01.2021
В Киеве за сутки выявили 146 новых случаев заболевания COVID-19

В Киеве за сутки выявили 146 новых случаев заболевания COVID-19

10:27 25.01.2021
Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале

Киевская полиция усилила меры безопасности в правительственном квартале

09:50 25.01.2021
В Святошинском районе Киева двое мужчин оказались под завалами на территории строительства

В Святошинском районе Киева двое мужчин оказались под завалами на территории строительства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд обязал Минобразования обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины

Глава ЕК на форуме в Давосе назвала главными вызовами пандемию, климатические изменения и роль онлайн-платформ

Суд постановил отсрочить продажу здания экс-владельцев ПриватБанка в Огайо за $17 млн

В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады и небольшое похолодание

Рада одобрила допуск в Украину подразделений вооруженных сил других государств в 2021 году для участия в многонациональных учениях

ПОСЛЕДНЕЕ

Число заражений COVID-19 в мире превысило 100 млн - Worldometer

Суд обязал Минобразования обеспечить пересмотр учебников для 5 и 11 классов по истории Украины

Все объекты социального значения должны быть переданы от районов громадам до конца января - Минрегион

Глава ЕК на форуме в Давосе назвала главными вызовами пандемию, климатические изменения и роль онлайн-платформ

Суд постановил отсрочить продажу здания экс-владельцев ПриватБанка в Огайо за $17 млн

В ближайшие дни в Украине ожидаются снегопады и небольшое похолодание

Регистрация на ВНО-2021 начнется 1 февраля

Шмыгаль получил 30 подарков государству в 2020 году

Рада одобрила допуск в Украину подразделений вооруженных сил других государств в 2021 году для участия в многонациональных учениях

Премьер Италии уходит в отставку

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА