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15:00 26.01.2021

Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за госизмену – Офис генпрокурора

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Юриста одной из крупнейших украинских компаний-провайдеров будут судить за госизмену – Офис генпрокурора

Обвинительное заключение в отношении юриста одной из крупнейших украинских холдинговых компаний-провайдеров по факту государственной измены, совершенной по предварительному сговору группой лиц, направлено в суд, сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины во вторник.

"По данным следствия, владелец украинской компании, которая предоставляет спектр IT-услуг для крупных корпоративных клиентов, государственных структур, провайдеров и операторов телекоммуникаций, малого и среднего бизнеса и физических лиц, по предварительному сговору с юристом указанной компании и при пособничестве гражданина РФ подключили телекоммуникационные сети указанного юридического лица к Системе оперативно-розыскных мероприятий. Эта система осуществляет мониторинг и хранения конфиденциальных данных пользователей в сети Интернет на территории полуострова Крым в интересах ФСБ страны-оккупанта", - говорится в сообщении.

Размещение указанного оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий и сохранения на нем информации предоставляет подразделениям ФСБ РФ доступ к содержанию общения абонентов, находящихся на временно оккупированной территории Крыми и сведения об их местонахождении. "Данная информация используется спецслужбами для выявления и преследования лиц, которые не согласны с изменением границ территории Украины и оккупацией Крыма, а также для противодействия законной деятельности правоохранительных и других государственных органов на территории Украины", - говорится в сообщении.

Также IT-компания предоставила доступ к сети аппаратно-программному комплексу "Ревизор", предназначенному для блокировки доступа к информационным ресурсам, контента и сайтов в сети Интернет, перечень которых определен "Роскомнадзором", в том числе к официальным государственным информационным ресурсам Украины. "Также указанные действия способствовали блокированию на территории полуострова Крым возможности получения гражданами Украины объективной информации о ситуации в Украине и сведений, которые необходимы для защиты их прав и свобод в условиях оккупации", - говорится в сообщении.

Действия юриста классифицированы по ч.2 ст.28, ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.

Материалы по владельцу компании, который предоставлял иностранной организации помощь в проведении подрывной деятельности против Украины, выделены в отдельное производство, досудебное расследование приостановлено в связи с розыском подозреваемого. Обвинительный акт в отношении еще одного соучастника направлен в суд в июне 2020 года.

Теги: #провайдер #прокуратура #юрист #госизмена
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