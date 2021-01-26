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13:55 26.01.2021

Суд постановил отсрочить продажу здания экс-владельцев ПриватБанка в Огайо за $17 млн

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Суд постановил отсрочить продажу здания экс-владельцев ПриватБанка в Огайо за $17 млн

Канцлерский суд штата Делавэр (Delaware Chancery Court, США) постановил отсрочить продажу 22-этажного здания в Огайо, принадлежащего бывшим собственникам ПриватБанка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, говорится в информации, обнародованной на ресурсе Law360.

Согласно сообщению, суд также разрешил ПриватБанку до 6 февраля ограничено проверить информацию о брокере этой продажи на сумму $17 млн с возможностью впоследствии подать возражение по сделке. В то же время суд обязал банк предоставить обеспечение на сумму $195 тыс.

Как сообщалось, ПриватБанк 21 мая 2019 года инициировал судебное разбирательство в Канцлерском суде штата Делавэр в отношении Коломойского и Боголюбова, а также других физических и юридических лиц, в котором требует возмещения убытков в размере нескольких сотен миллионов долларов США, которые, по мнению банка, он понес в результате различных противоправных действий, совершенных против него его бывшими собственниками, их приближенными лицами, а также различными компаниями, зарегистрированными в США.

Основанием для иска в американский суд является ряд схем, которые имеют признаки мошенничества и которые, как считает ПриватБанк, были организованы Коломойским и Боголюбовым совместно с другими ответчиками с целью завладения активами в США стоимостью в сотни миллионов долларов путем присвоения и легализации поступлений от корпоративных кредитов, выданных ПриватБанком в период, когда он был подконтролен его прежним собственникам.

Речь идет об использовании средств для скупки ценной недвижимости в Огайо и еще более чем в дюжине штатов, в том числе в Техасе, Флориде и Кентукки. Помимо того, по данным издания Law360, деньги использовались на приобретение "стратегически важных" предприятий по производству стали и ферросплавов, расположенных в штатах Огайо, Мичиган, Западная Вирджиния и Кентукки, а значительные инвестиции в коммерческую недвижимость были также сделаны в таких местах, как Даллас и Кливленд.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как ПриватБанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

Теги: #недвижимость #сша #приватбанк #суд
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