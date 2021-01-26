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13:33 26.01.2021

В Киеве может появиться уполномоченный по правам человека с инвалидностью

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В Киеве может появиться уполномоченный по правам человека с инвалидностью

Мэр Киева Виталий Кличко инициировал назначение уполномоченного Киевского городского совета по правам человека с инвалидностью.

"Разработанный соответствующий проект решения городского совета, который в ближайшее время рассмотрят депутаты Киевсовета. Уполномоченный будет обеспечивать осуществление Киевским городским советом конституционных полномочий по обеспечению соблюдения прав и законных интересов людей с инвалидностью, в том числе, которые получили инвалидность в зоне проведения антитеррористической операции, инвалидов войны", – сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) во вторник.

Сообщается, что Кличко подал на рассмотрение депутатам Киевского совета кандидатуру Леси Петровской - депутата Киевсовета, основателя ОО "Всеукраинская ассоциация переводчиков языка жестов и людей с инвалидностью", которая работает переводчиком языка жестов.

Отмечается, что Леся Петровская выросла в семье людей с инвалидностью и более 16 лет ее деятельность связана с защитой прав людей с инвалидностью.

"В Киеве проживает более 160 тыс. людей с инвалидностью. Фактически каждый из них имеет свои индивидуальные потребности, однако медицинские, образовательные, социальные услуги должны быть доступными для всех. Речь идет про все сферы жизни города. Должность уполномоченного Киевского городского совета - это еще один важный шаг в реализации прав людей с инвалидностью, которые гарантированы международными конвенциями и украинским законодательством. Эта должность позволит объединить и скоординировать работу служб таким образом, чтобы обеспечить равную доступность и гарантировать соблюдение прав всех людей с инвалидностью ", - цитирует пресс-служба заместителя главы КГГА Марину Хонду.

В киевской мэрии напомнили, что в 2009 году Верховная Рада ратифицировала Конвенцию о правах лиц с инвалидностью. С тех пор вопрос об уполномоченном по правам людей с инвалидностью приобрел особое значение. В частности в 2014 году назначен уполномоченный президента Украины, а в 2017 создана должность правительственного уполномоченного по правам людей с инвалидностью.

Теги: #киев #кличко #инвалидность
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