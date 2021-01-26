Рада одобрила допуск в Украину подразделений вооруженных сил других государств в 2021 году для участия в многонациональных учениях

Верховная Рада одобрила решение президента о допуске на территорию Украины подразделений вооруженных сил других государств в 2021 году для участия в многонациональных учениях.

За соответствующий законопроект № 4499 в целом проголосовало 325 народных депутатов.

Как сообщалось, законопроект №4499 был зарегистрирован в Верховной Раде президентом Украины Владимиром Зеленским 16 декабря.

Согласно тексту законопроекта, в 2021 году на территории Украины запланировано проведение семи международных учений: украино-американских учений "Репид Трайдент – 2021", украино-британских учений "Козак Мейс – 2021", украино-американских учений "Си Бриз – 2021", украино-румынских учений "Реверайн – 2021", украино-британских учений "Вориер Вотчер – 2021", украино-польских учений "Три Меча – 2021" и украино-польских учений "Сильвер Сейбер – 2021".

Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением многонациональных учений на территории Украины в 2021 году, в сумме 38 млн 559,44 тыс. грн планируется осуществить в пределах ассигнований Министерства обороны Украины на 2021 год.