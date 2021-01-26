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11:22 26.01.2021

Премьер Италии уходит в отставку

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Премьер Италии уходит в отставку

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте официально объявил во вторник утром своим министрам о решении покинуть свой пост, передают римские СМИ.

Ожидается, что в ближайшее время он передаст прошение об отставке президенту страны Серджо Маттарелле. Тому предстоит решить, давать ли Конте шанс сформировать новое правительство или же - организовать в стране новые выборы.

О планах Конте покинуть свой пост в связи с разногласиями в правящей коалиции стало известно в понедельник.

Итальянские СМИ отмечают, что Маттарелла склоняется к тому, чтобы не проводить выборов, поручить Конте уже в третий раз сформировать правительство. Однако сначала президент намерен убедиться, что премьер сможет рассчитывать на стабильное большинство в парламенте.

Ожидается, что на этот раз Маттарелла быстро проведет консультации с представителями итальянских партий и позже на этой неделе объявит о своем решении.

Теги: #италия #премьер
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