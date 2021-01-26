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11:16 26.01.2021

В Киеве за сутки выявлены 375 новых случаев COVID-19 – Кличко

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В Киеве за сутки выявлены 375 новых случаев COVID-19 – Кличко

В Киеве за минувшие сутки лабораторно подтверждены 375 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Еще 375 больных коронавирусом обнаружили в столице за прошедшие сутки. 9 человек умерли. Всего коронавирус унес жизни 2292 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в Киеве уже 126 639", - написал Кличко на телеграм-канале во вторник.

Среди заболевших 210 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, 154 мужчины от 23 до 87 лет, 4 девочки от 6 месяцев до 13 лет и 7 мальчиков от 5 до 17 лет.

Также заболели 6 медиков.

В больницы госпитализированы 42 пациента, остальные – на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 1 639 человек. Всего коронавирус преодолели 60 152 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлено в Днепровском районе – 68, в Дарницком – 62, и в Святошинском районе – 52 случая.

 

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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